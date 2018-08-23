За последние 10 дней в мире произошло более 140 крупных землетрясений. Только в воскресенье их было более 50, пишет Майкл Снайдер в блоге The American Dream. И это были не слабые землетрясения. Геологическая служба США считает землетрясения магнитудой по меньшей мере 4,5 "значительными".
Сильнное землетрясение магнитудой 7,3 произошло у северного побережья Венесуэлы во вторник и нанесло ущерб зданиям в столице страны Каракасе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.
Эпицентр землетрясения находился недалеко от города Карупано, района бедных рыбацких общин. Подземные толчки ощущались в соседней Колумбии и близлежащих островных государствах, таких как Тринидад и Тобаго и Сент-Люсия.
В воскресенье Геологическая служба США зафиксировала мощное землетрясение магнитудой 8,2 в Тихом океане вблизи островов Фиджи.
Всего за 48 часов, в воскресенье и понедельник, произошло 69 крупных землетрясений в "огненном кольце" - области по периметру Тихого океана, где находится большинство действующих вулканов и происходит подавляющее большинство землетрясений, сотрясающих нашу планету.
16 "значительных" толчков магнитудой 4,5 или более потрясли "огненное кольцо" в понедельник после 53 землетрясений в воскресенье, пишет Daily Mail.
Подземные толчки вызвали опасения, что разрушительное землетрясение магнитудой 8 или больше может произойти в районе Калифорнии, отмечает издание.
Ученые ранее предупреждали, что сейсмическая активность в "огненном кольце" может вызвать эффект домино, спровоцировав землетрясения и извержения вулканов в других частях региона, передает Вести.ру.
Рост частоты и интенсивности землетрясений наблюдается по всей планете.
В ночь с 15 на 16 августа и утром 17 августа произошло несколько землетрясений в районе Молизе в Италии. Колебания также ощущались в области Марке недалеко от портового города Анкона. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 4 км от юго-восточного города Монтечильфоне в области Молизе в ночь на 16 августа, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).
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