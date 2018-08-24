Зал ожидания в столичном аэропорту оснастили по последнему слову техники

Теперь и в Кишиневском международном аэропорту появился зал ожидания, из которого не хочется улетать. Пассажиры, в ожидании рейса, могут отправить свои детей на площадку, посетить современную комнату матери и ребенка и даже принять там душ.

Для людей с ограниченными возможностями, также был обустроен санузел и установлен лифт. Новая зона заняла более 2 тысяч кв метров, передает canal3.

"Всё, что вы видите здесь, абсолютно новое, начиная с внешнего вида, дизайна заканчивая коммуникациями, системой кондиционирования, противопожарной защиты, вентиляции и электричества", сообщил директор компании "Avia Invest", Петру Жардан.