Болезнь отступает: 63 ребенка, которые заболели корью, уже выписаны из больницы

63 маленьких пациента из Чадыр-Лунги, которые заболели корью, уже выписаны из больницы. Шестеро остаются в тяжелом состоянии.

Из 113 детей, заболевших корью, в районной больнице Чадыр-Лунги остаются 50.

Специалисты продолжают следить за состоянием тех, кто контактировал с инфицированными.

Власти отмечают, что за последние семь дней количество вакцинированных детей утроилось.

Еще 500 детей в Чадыр-Лунге родители все же не хотят иммунизировать.

Министр здравоохранения Светлана Чеботарь говорит, что оранжевый уровень опасности распространения инфекции пока остается в силе.

На КПП Паланка и Тудора до конца лета будут проверять детей для выявления внешних симптомов кори - сыпи на лице и покраснения глаз.

Вирус кори передается воздушно-капельным путем. Один инфицированный может заразить в среднем 18 человек.

В Кантемире подозрение на корь у четырех детей. По словам врачей, им недавно поставили прививки, если болезнь подтвердится, то - в легкой форме.

В Вулканештах с подозрением на корь госпитализировали двоих мужчин. Симптомы у них обнаружили после того, как они вернулись из Украины. У одного диагноз НЕ подтвердился. Всего с начала года корью заразились 142 человека. Из них 105 - в августе.