В Греции самолет "сдул" ребенка

На греческом острове Скиатос взлетающий самолет сбил с ног 12-летнего мальчика из Великобритании. Мальчику потребовалась госпитализация, сообщает Mirror.

Инцидент произошел 22 августа в аэропорту Скиатос. Чтобы понаблюдать за взлетом лайнера Airbus 320, ребенок, вместе с отцом и другими туристами, подошел слишком близко к взлетно-посадочной полосе, из-за чего его сдуло потоком воздуха из турбин, пишет Корреспондент.

Мальчик пролетел более 10 метров, прежде чем упасть на песчаную поверхность. Ребенка доставили в больницу.