На заводе Tesla в Калифорнии произошел пожар

Пожар произошел на предприятии по производству электромобилей Tesla в калифорнийском городе Фримонт, сообщил глава компании Илон Маск.

"Я только что там был. Рядом с южным забором загорелся собранный для утилизации картон. Я чрезвычайно благодарен пожарным за оперативную реакцию!", — написал Маск в Twitter.

По словам предпринимателя, в результате пожара никто не пострадал. Фабрика также не понесла ущерба, передает РИА Новости.

