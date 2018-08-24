Google удалила около 50 связанных с Ираном аккаунтов

Американская компания Google выявила и удалила в своих социальных сетях около 50 аккаунтов, связанных с Ираном, которые использовались для совершения киберпреступлений.

"Мы выявили и закрыли ряд аккаунтов, связанных с организацией "Голос Исламской Республики Иран", которые скрывали свою связь с ней, в том числе при обмене англоязычным политическим контентом в США", — говорится в заявлении компании.

В общей сложности было удалено 39 каналов YouTube, общее число просмотров которых составляло 13 466, шесть блогов на Blogger и 13 аккаунтов в Google+, сообщает РИА Новости.