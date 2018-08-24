Комиссия по условно-досрочному освобождению в США в десятый раз отказала в освобождении убийце Джона Леннона Марку Дэвиду Чепмену, сообщает издание New York Daily News.
Очередной отказ означает, что Чепмен проведет в тюрьме еще по меньшей мере два года. Ранее заключенный подавал аналогичное прошение в 2016 году, информирует РИА Новости.
По данным издания, комиссия решила отказать Чепмену, поскольку его освобождение "было бы несовместимо с благосостоянием и безопасностью общества и таким образом обесценило бы серьезный характер преступления, подрывая уважение к закону".
Восьмого декабря 1980 года преступник пять раз выстрелил в спину культовому музыканту, когда тот вместе с женой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи Hit Factory. Через 25 минут врачи констатировали смерть Леннона от потери крови. Чепмен не пытался сбежать с места преступления, полиция застала его там же за чтением "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера. До спланированного убийства он несколько раз пытался покончить с собой и лечился от депрессии. Кроме того, Чепмен признался, что замышлял покушения на Элизабет Тейлор и Жаклин Кеннеди Онассис.
Суд признал убийцу вменяемым и приговорил его к пожизненному заключению с правом подачи прошения об условно-досрочном освобождении через 20 лет.
Комментарии
- В Греции самолет "сдул" ребенка
- В США более полтысячи людей отравившихся салатами из McDonald's
- Внедорожник в бананах пытались ввезти в Казахстан
- Прибыльное дело: два ребенка из США купили квартиру на деньги от продажи лимонада
- В Сети появился новый мем "как тебе такое, Маск"
- Главу детсада в Индонезии уволили из-за детей в костюмах джихадистов
- На горе в Грузии нашли два человеческих скелета
- В США открыли супермаркет из "Симпсонов"
- ИГИЛ взяло ответственность за нападение под Парижем
- В Одессе мужчина убил соседа из-за замечания о парковке
- Лето навёрстывает упущенное: в Молдове продлен желтый код метеоопасности из-за жары
- Робот Ави и игровая площадка: в Кишиневском аэропорту открыли новый зал ожидания. ФОТО
- В Генуе снесут выстоявшие конструкции моста
- На таможне Албица очереди: таможенная служба рекомендует пользоваться другими КПП на границе
- Незаконное предпринимательство: молдаванин мог заработать десятки тысяч леев на продаже конопли
- Волочкову экстренно доставили в больницу во время отпуска в Греции
- Ренато Усатый Майе Санду: "Даже после сауны от тебя будет пахнуть дубовыми листьями"
- Ученые обнаружили главную причину измен
- В Греции 11 человек умерли от лихорадки Западного Нила
- Обыски в столице: прокуроры проверяют 20 адресов
- Прохожие спасли из ливневого стока младенца, чья шея была обмотана пуповиной
- Смотреть надо не на волчок: актер объяснил, что произошло в финале фильма "Начало"
- Звезду "Минуты славы" зарезали в собственном доме
- Американец сжег енота из-за манго
- Открытия Zeppelin: яркие страницы из досье КГБ-шника - "эксперта в сфере безопасности" Росияна Василой
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День придаст решимости Вашим действиям. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Вас может ожидать много неотложной работы дома. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Успешны знакомства и поездки.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Вероятна новая романтическая связь.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com