У врача инфекционной больницы в Вулканештах подозревают корь

Мужчина из Вулканешть, у которого подозревают корь, работает врачем в Инфекционной больнице. Информацию подтвердил врач Георгий Гецой, работающий в том же медучреждении.

Доктор так же отметил, что результаты лабораторных анализов еще не готовы. У пациента появились симптомы заболевания после поездки на море в Украину.

По данным Национального агентства здравоохранения, в данный момент подтвердили 170 случаев заболевания корью. Наибольшее число случаев распространения инфекции наблюдается в Чадыр-Лунге, Вулканештах и Унгенах.