В Чили более ста человек отравились из-за ядовитого облака, сообщили СМИ

Более 100 человек в Чили обратились за медицинской помощью с симптомами отравления после того, как ядовитое облако накрыло коммуны Кинтеро и Пучункави в центральной части страны, сообщает местная радиостанция BioBio.

Сообщается, что в связи с чрезвычайной экологической ситуацией на территории коммун был объявлен "желтый" уровень тревоги, переадет РИА Новости.

"Сегодня я обсудил ситуацию с мэрами Кинтеро и Пучункави. Мы не позволим, чтобы распространение токсичных газов продолжалось, нанося вред здоровью людей. Вчера мы отправили 120 датчиков, которые позволят нам оценить (ситуацию — ред.), наказать виновных и установить более высокие требования", — написал в своем Twitter президент Чили Себастьян Пиньера. На пресс-конференции в четверг он заявил, что власти начали расследование происхождения "желтого облака", накрывшего коммуны.

Как сообщил глава провинции Вальпараисо Хорхе Мартинес, люди с симптомами отравления начали обращаться за медицинской помощью во вторник. Всего на данный момент симптомы отравления были выявлены у 133 человек, из которых 43 — дети. В коммунах Кинтеро и Пучункави были отменены занятия в четверг и пятницу.