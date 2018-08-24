Средняя номинальная зарплата выросла на 13%

По данным Национального бюро статистики во втором квартале этого года средняя номинальная зарплата составляет 6 369,8 леев, что на 13% больше, чем в тот же период 2017 года.

В бюджетной сфере средняя зарплата во втором триместре 2018 года составляет 5 569,3 леев (+13,1%, чем во втором триместре прошлого года), а в экономической сфере - 6 679,6 леев ( на 12,7% больше, что за то тже период 2017 года).

Индекс реальной оплаты труда в II квартале 2018 года по сравнению с II кварталом 2017 года (рассчитанный как отношение индекса номинальной начисленной оплаты труда к индексу потребительских цен) составил 109,5% или на 9,5% больше по сравнению с уровнем прошлого года.