Позвонил в службу спасения за минуты до смерти: водитель фуры из Молдовы скончался по пути в Яссы

Водитель фуры из Молдовы скончался по пути в Яссы. В дороге мужчине стало плохо, тогда он остановил машину на обочине дороги и позвонил в службу спасения 112, чтобы попросить помощи. Прибывшие на место спасатели пытались реанимировать мужчину, но им это не удалось. Водитель скончался на месте.

Как сообщает ziaruldeiasi.ro, во время телефонного звонка в службу спасения 53-летний мужчина и вовсе потерял сознание. Человек, который стал свидетелем происходящего продолжил разговор с диспетчером скорой помощи.

Соглано данным прибывших на место происшествия врачей скорой помощи, у мужчины случился инфаркт. Очевидцы отметили, если бы водитель фуры не остановился у обочины, это могло бы спровоцировать аварию.

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