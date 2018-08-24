Людмила Козловска признала, что оплачивала визиты Майи Санду в Брюссель

Директор Фонда "Open Dialog” Людмила Козловска признает, что оплачивала визиты в Брюссель Майи Санду, хотя сама лидер Партии Действие и Солидарность изначально отрицала это. В своём интервью для Europa Libera Козловска подтвердила, что "оплатила авиабилет лидера молдавской оппозиции Майи Санду для участия в конференции в Брюсселе на тему защиты прав человека в Республике Молдова".

Козловска была депортирована из Европейского союза после того, как польские власти обвинили ее в работе на российские спецслужбы. Она признала и то, что защищала предпринимателя Вячеслава Платона, о котором ранее пресса писала, что тесно связан с секретными службами Кремля, передает kp.md.

"Фонд начала свою деятельность в Молдове летом 2016, когда получил запрос о помощи со стороны семьи и адвокатов Вячеслава Платона. Бизнесмен с сомнительной репутацией, осуждённый в Республике Молдова за причастность к краже миллиарда, тогда был только задержан в Украине и экстрадирован в Республику Молдова", - пишет Europa Libera.

Связь Козловска с лидерами правой оппозиции Молдовы Майей Санду и Андреем Нэстасе были выявлены порталом расследований zeppelin.md. Журналисты писали, что фонд, возглавляемой женщиной, которую депортировали из ЕС, оплачивала поездки молдавских политиков, а также некоторых уголовников, в Брюссель, где все они были вовлечены в действия по очернению Молдовы. Затраты на эти поездки ПДС и ППДП не вносили в свои финансовые отчеты, хотя закон обязывает их декларировать в том числе вливания из фондов и спонсорских пожертвоааний. Майя Санду изначально отрицала какую-либо связь с Open Dialog и Людмилой Козловска, но была вынуждена потом признать, что ездила в Брюссель на ее деньги.