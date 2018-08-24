На таможне Албица очереди: таможенная служба рекомендует пользоваться другими КПП на границе

Дороги, ведущие к границе с Румынией, сегодня загружены. На таможне Албица километровые очереди. Водителям и пассажирам приходится ждать около часа для проверки.

В Таможенной службе предупреждают, что такое интенсивное движение ожидается в течение нескольких дней. Граждан призывают пользоваться пунктами пересечения границы Скулень и Кагул. Также большой поток машин и людей на таможнях в Паланке и Криве.

9-дневные миниканикулы молдавских бюджетников начинаются завтра. Они будут отдыхать с 25 по 31 августа, а затем отрабатывать три дня (28-30 августа) 8, 29 сентября и 20 октября.