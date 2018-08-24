В Генуе снесут выстоявшие конструкции моста

Выстоявшие конструкции автомобильного моста, который обрушился 14 августа в Генуе, будут целиком снесены, объявил президент североитальянской области Лигурия Джованни Тоти, который возглавляет чрезвычайную администрацию по преодолению последствий этой трагедии.

В полдень 14 августа в Генуе произошло обрушение одного из основных пилонов и большого пролета так называемого "моста Моранди" на автостраде А10. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. Жертвами этой трагедии стали 43 человека. По информации городских властей, в больницах находятся девять раненых, причем восемь из них в тяжелом состоянии. Более 600 человек лишились крова, поскольку были вынуждены покинуть дома, расположенные вблизи виадука, передает РИА Новости.

"Мы снесем мост, это точно. В течение пяти рабочих дней компания Autostrade per l'Italia представит структуре по чрезвычайному управлению план или несколько планов по разрушению сооружения. Снесен будет весь мост целиком", — заявил Тоти по окончании совещания с участием представителей Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием большей части платных автодорог страны.

"Снос такого объекта – это столь же сложное дело, как и его строительство. При этом надо учитывать множество факторов, от автомобильного трафика до присутствия предприятий в данной зоне. Существуют различные предложения, которые могут меняться по мере проведения работ", — сказал глава региона. Он также отметил, что при сносе моста не обязательно будут использоваться взрывчатые вещества.

В свою очередь мэр Генуи Марко Буччи сообщил, что при осуществлении сноса обрушившегося моста так называемая "красная зона", в которую категорически запрещен доступ посторонних лиц и транспорта, будет расширяться. "Сейчас у нас есть одна "красная зона", но потом возникнет целая серия таких зон", — сказал он. В понедельник утром пожарные приостановили работы в "красной зоне" вокруг моста после того, как со стороны выстоявших конструкций стали доноситься скрипы, потрескивание и другие настораживающие звуки. Технические эксперты немедленно начали проверку состояния сооружений. Прокуратура Генуи в этой связи уведомила, что готова снять секвестр, наложенный ею на "мост Моранди", и разрешить его снос в случае, если возникнет реальная опасность нового обрушения.



Вопрос о возможном сносе выстоявших конструкций был поставлен в первом техническом докладе специальной инспекционной комиссии, образованной 16 августа министерством инфраструктуры и транспорта Италии. По мнению экспертов, особую опасность представляет в настоящее время восточная часть виадука, под которой находятся жилые дома, спешно покинутые жителями. Этому сооружению присвоен четвертый уровень угрозы по пятибалльной шкале. Однако позднее выяснилось, что и западная часть "моста Моранди" представляет аналогичную опасность и также может обрушиться.

Расследование причин обрушения автомобильного моста, построенного в 1967 году по проекту инженера Риккардо Моранди, продолжается. Следственное дело по факту непредумышленного убийства людей в результате разрушения этого инфраструктурного объекта ведет прокуратура Генуи. Параллельно изучением данного вопроса занимается инспекционная комиссия Минтранса.





