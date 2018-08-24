Робот Ави и игровая площадка: в Кишиневском аэропорту открыли новый зал ожидания. ФОТО

Теперь и в Кишиневском международном аэропорту появился зал ожидания, из которого не хочется улетать. Перед посадкой на рейс пассажиры смогут отдохнуть, посетить современную комнату матери и ребенка и даже принять там душ.

Для людей с ограниченными возможностями, также был обустроен санузел и установлен лифт. Зона вылета заняла более 2 тысяч квадратных метров.

"Всё, что вы видите здесь, абсолютно новое, начиная с внешнего вида, дизайна заканчивая коммуникациями, системой кондиционирования, противопожарной защиты, вентиляции и электричества", - сообщил директор компании "Avia Invest" Петру Жардан.

И детей теперь будет чем занять, благодаря современной детской площадке. Также на помощь родителям пришел четвероногий-робот по имени Ави, передает canal3.md.





В течение года будут отремонтированы другие зоны зала ожидания, в том числе комната для курящих.