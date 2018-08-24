Экстримальная поездка: пассажирам микроавтобуса Кишинев-Яловены пришлось держать неисправную дверь рукой

Жизнь пассажиров микроавтобуса №35 следовавшего по курсу Кишинев-Яловены оказалась в опасности. Дверь машины никак не закрывалась, поэтому людям пришлось держать её рукой на протяжении всего пути. Однако это еще не все сюрпризы. Когда маршрутка прибыла на место назначения, дверь заклинило и пассажирам пришлось выходить через дверь водителя.

На видео, опубликованном на сайте ialovnews видно, как два пассажира 35-го микроавтобуса придерживают дверь рукой, чтобы та не открылась.

Администратор маршрута №35 заявил, что машина была в исправном состоянии, когда выезжала из Кишинева. Сегодня, неисправную машину сняли с маршрута.

Полиция Яловен проводит расследование.