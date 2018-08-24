Военнослужащие Национальной Армии приняли участие в параде в Киеве

Военнослужащие Национальной Армии приняли сегодня участие в военном параде, организованном по случаю Дня Независимости Украины. На мероприятии, которое состоялось на главной улице Киева – Крещатик, присутствовал и государственный секретарь Министерства обороны Владимир Илиев.

В Министерстве обороны уточнили, что группой военнослужащих Национальной Армии из 30 офицеров и солдат командует майор Василий Ожога, а государственный флаг Республики Молдова на параде в Киеве нес старшина Валерий Бэц, передает Молдпрес.

В этом году в военном параде в Киеве участвовали 4 500 украинских военнослужащих и 250 единиц техники. Кроме того, в параде приняли участие военные представители 13 стран - Австрии, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Великобритании и США.

Республика Молдова второй год подряд принимает участие в военном параде в Украине.