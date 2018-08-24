Мигранты на борту итальянского корабля объявили голодовку Сюжет:

Мигранты, находящиеся на борту корабля итальянской береговой охраны Diciotti, который с понедельника стоит в сицилийском порту Катания, объявили голодовку, сообщил в пятницу сенатор от оппозиционной Демократической партии Италии Давиде Фараоне со ссылкой на портовые власти.

"Я только что получил известие из службы капитана порта, что на борту Diciotti сложилась напряженная ситуация, и мигранты начали голодовку. Кроме того, визиты на борт для выражения солидарности и проверки условий, существующих на корабле, приостановлены по соображениям безопасности", — написал в Twitter Фараоне, который в четверг побывал на борту корабля береговой охраны.

Моряки Diciotti 15 августа подняли на борт 177 мигрантов, терпевших бедствие в мальтийских территориальных водах Средиземного моря. Когда же итальянцы запросили у властей Мальты разрешение доставить спасенных людей в один из портов этого островного государства, Валлетта ответила отказом. После этого Diciotti пять суток находился в зоне итальянского острова Лампедуза, ожидая решения Рима, и лишь в понедельник вечером доставил беженцев на Сицилию. Однако глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Салвини не дал разрешения на высадку мигрантов на берег и потребовал, чтобы решение данной проблемы было найдено на европейском уровне с использованием практики распределения мигрантов между странами ЕС, переадет РИА Новости.

Позиция Салвини вызвала в Италии бурную общественную дискуссию и острую критику со стороны политической оппозиции. Многие представители гражданского общества указывали, что в случае с Diciotti речь идет о лишении мигрантов основных прав и свобод. На борту корабля побывал прокурор сицилийской провинции Агридженто Луиджи Патронаджо, который завел следственное дело по факту ограничения свобод лиц в нарушение национальной конституции и уголовного кодекса. В среду вечером итальянские власти по гуманитарным соображениям разрешили высадить на берег 27 несопровождаемых несовершеннолетних беженцев, однако остальные 150 мигрантов по-прежнему находятся на борту Diciotti.

Рим настаивает на том, что ситуация вокруг Diciotti должна быть решена в рамках ЕС при помощи механизма перераспределения мигрантов, прибывших в Европу через Средиземное море. В пятницу по инициативе Европейской комиссии в Брюсселе состоится специальное совещание по данному вопросу с участием представителей 12 стран, в том числе Германии, Греции, Испании, Италии и Франции.

В четверг лидер общественного "Движения 5 звезд", вице-премьер Луиджи Ди Майо пригрозил прекратить уплату взносов в бюджет ЕС в случае, если Брюссель не примет конкретных решений в связи с ситуацией вокруг Diciotti. По его словам, представители движения не готовы голосовать за госбюджет, предусматривающий выделение ЕС 20 миллиардов евро в год, если "ЕС будет упорствовать в своем поведении и если на совещании ничего не будет решено ни по кораблю Diciotti, ни по перераспределению мигрантов".

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. Новое правительство Италии объявило борьбу с нелегальной миграцией одной из своих приоритетных задач.