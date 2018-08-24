Актер из "Интернов" заявил в полицию об исчезновении жены с грудным ребенком

Российский актер Дмитрий Файнштейн обратился в московскую полицию в связи с исчезновением его жены с грудным ребенком. Об этом в пятницу, 24 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что артист поссорился с супругой 20 августа. Женщина забрала младенца и ушла. Она не отвечает на телефон и о ее местонахождении ничего не известно, пишет lenta.ru.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Дмитрий Файнштейн сыграл в таких проектах, как "Интерны", "Карпов", "Москва. Три вокзала", "Бессонница" и "Нелюбовь".