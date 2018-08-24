Купюра в 500 евро остается законным платежным средством

Купюра в 500 евро сохранит свое значение и ее можно будет обменивать и далее в валютных кассах в Республики Молдова, уточняет Национальный банк в пресс-релизе. Уточнение сделано в связи с появившейся в местной прессе статье о решении Европейского центрального банка (ЕЦБ) о прекращении производства и выпуска банкнот в 500 евро до конца этого года.

По данным НБМ, купюра остается законным платежным средством и сохранит свое значение и после 2018 года. Ее по-прежнему можно обменивать в валютных кассах на территории Республики Молдова, в том числе в коммерческих банках, и она может использоваться для осуществления платежей в странах зоны евро, цитирует IPN.



Решение ЕЦБ было принято два года назад для предотвращения незаконных действий с использование банкноты в 500 евро. В то же время, планируется введение банкнот в 100 и 200 евро из серии „Европа”. Купюры от 5 до 200 евро останутся в обращении.



Банкноты серии „Европа” вводятся постепенно, в течение нескольких лет, в порядке возрастания. Первые четыре банкноты новой серии (5, 10, 20 и 50 евро) были введены в оборот в 2013, 2014, 2015, и, соответственно, в 2017 году.