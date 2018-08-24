Супруги из Новороссийска проплавали в Черном море пять дней без еды и воды, пока их не спас капитан судна по имени Христос. Об этом сообщило новороссийское издание "Наша газета".
Надежда Ачапкина и Михаил Алавердян купили резиновую лодку и отправились на рыбалку в районе Мысхако. По их словам, сначала море было очень спокойным, однако позже поднялся сильный ветер, и их лодку постепенно начало уносить, пиешт lenta.ru.
После неудачных попыток грести к берегу и призвать на помощь они потеряли одно весло, и в итоге в течение нескольких дней их лодку швыряло в море.
"Ночью махали фонариком, днем — руками и шортами. Один танкер даже пустил ракету в нашу сторону, но почему-то спустя полчаса снялся с якоря и ушел",— вспоминает Ачапкина.
Как сообщила женщина, ни одно судно не останавливалось возле них, а на третий день начался шторм. «Волны были высотой в несколько метров. Ночью было страшно, когда просыпаешься от того, что тебя очень сильно качает», — рассказала пострадавшая.
На пятый день пару из Новороссийска спасли. Их заметил греческий танкер "Крити Рок", капитана которого зовут Христос Константинидис. Он предоставил супругам каюту, а также необходимые одежду, обувь и средства гигиены.
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