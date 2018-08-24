Американец склеил парня из мусора и обручился с ним

Художник из США Майкл Шнайдер (Michael Schneider) обручился со своим бойфрендом, склеенным из коробок из-под вина. Об этом сообщил информационный портал Oregon Live.

Житель Портленда, штат Орегон, прославился в феврале, когда выложил в Instagram снимок со своим картонным возлюбленным по имени Франц. "У меня нет парня, так что я сделал его из коробок из-под вина", — подписал он фотографию, на которой пара готовила макароны.

С тех пор Шнайдер регулярно выкладывал снимки с Францем: они вместе катались на велосипедах, ходили в кино, по магазинам и в тренажерный зал. Иногда картонный бойфренд даже заглядывался на других и читал переписку художника, пишет lenta.ru.

"Я думаю, мы готовы к свадьбе, но не обсуждали все в деталях. Следующий шаг — знакомство с родителями. Я знаю, мама полюбит его, но насчет отца не уверен", — заявил Шнайдер после помолвки. Художник отметил, что планирует провести скромную церемонию для друзей и близких, но приглашает прийти всех, кто переживает за их отношения. На свадьбе он собирается устроить сбор денег в пользу Американского союза защиты гражданских свобод.

Шнайдер называет происходящее арт-проектом и утверждает, что самое интересное в нем — реакция зрителей: "Кто-то считает снимки смешными, кто-то — безумными, кто-то воспринимает их как символ одиночества. И все они правы".