Кроме того, родстер получил особый цвет кузова Frozen Orange и уникальные 19-дюймовые колесные диски, ряд дополнительных элементов оформления кузова, отделку салона особой черной кожей, акустику Harman Kardon, матричные светодиодные фары, продвинутую мультимедийную систему с цифровой приборной панелью и – впервые для родстеров BMW – проекционный дисплей.

Между тем, по слухам, несмотря на "говорящее" название этой особой серии, в продажу она поступит далеко не первой. First Edition создана на базе модификации Z4 M40i, а начать продажу родстера баварцы собираются, по некоторым данным, с более скромной версии 30i. Она появится в шоу-румах весной следующего года, а возможности купить BMW Z4 M40i придется ждать как минимум до третьего квартала 2019 года.

Есть определенные разночтения и в данных об энерговооруженности BMW Z4 M40i. Ее трехлитровый турбомотор в версии для Европы будет развивать 340 л.с., но, по некоторым сведениям, в США родстер получит более мощный мотор, передает АвтоВести