Платье из 90-х стало популярной вещью 2018 года

Сатиновое платье на тонких бретельках, популярное у знаменитостей в 1990-х годах, стало одной из самых любимых вещей у современных моделей и фэшн-блогеров. Об этом сообщает Mirror.

Издание отмечает, что платье-комбинацию с v-образным вырезом надевали Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл в 1993 году на вечеринке Elite Look of the Year, Гвинет Пэлтроу на церемонии вручения премии Оскар, а также Кортни Лав, Вайнона Райдер и другие известные личности.

Фото: Instagram / misssalinas

В 2018 году в таких платьях часто появляются американская певица Рита Ора, английская модель Абби Кланси, актрисы Сэми Гейл, Зои Кравиц и Карен Элсон, пишет lenta.ru.

В 90-х одним из лучших брендов, выпускавших такую модель, считался Ghost. Сегодня она представлена в новых коллекциях брендов-производителей одежды масс-маркет Zara, Arket, Topshop и New Look.