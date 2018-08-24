Титановый пожар: Росавиация назвала причины отказа двигателя Ту-204 в полете

В самолете, который совершил экстренную посадку в Уфе, произошел титановый пожар. В Росавиации пояснили, из-за чего случилось возгорание и назвали его причины.

Через две минуты после взлета у самолета Ту-204 авиакомпании Red Wings, который выполнял рейс Уфа – Сочи, вспыхнул левый двигатель ПС-90А. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт, напоминает Вести.ру. Самолет благополучно сел, никто из пассажиров не пострадал.

Помпаж — срыв работы двигателя — произошел еще во время разгона самолета на взлетно-посадочной полосе. Это заметил диспетчер уфимского аэропорта, одновременно в кабине пилотов сработал датчик оповещения о пожаре двигателя.

Росавиация отметила, что экипаж предпринял своевременные меры по обеспечению безопасности воздушного судна — пилоты вручную включили систему пожаротушения двигателя, а через несколько минут произвели посадку самолета в Уфе.

На борту лайнера находились 222 человека: 165 взрослых, 50 детей и семеро членов экипажа. Все они эвакуировались по надувным трапам.

Причины пожара прокомментировал экс-глава Ространснадзора и Федеральной аэронавигационной службы Александр Нерадько. Он рассказал, что у двигателя возникло разрушение лопаток компрессора, которые попали в топливную систему. Это привело к возникновению титанового пожара. Нерадько подчеркнул, что экипаж действовал правильно и будет представлен к наградам.

Титановый пожар стал причиной гибели самолета Ту-154 под Красноярском 23 декабря 1984 года. Тогда самолет "Аэрофлота" выполнял рейс из Красноярска в Иркутск. При наборе высоты у него произошел отказа первого двигателя. При заходе на посадку возник пожар, который разрушил системы управления. Самолет упал с высоты за 3200 метров от ВПП.

Из 111 человек на борту самолета выжил только один — 27-летний мужчина.