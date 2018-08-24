В Сирии в результате взрыва мины погиб ребенок и трое взрослых получили ранения

На востоке Сирии в поселке Эль-Кашма неподалеку от пограничного с Ираком города Бу-Кемаль погиб ребенок и еще три человека получили ранения в результате взрыва мины, установленной террористами. О происшествии сообщает информационное агентство SANA.

Как уточняется, все четверо принадлежат к одной сирийской семье. Врачи оценивают состояние раненых, доставленных в больницу, как средней тяжести.

19 августа на мине, которая была установлена у обочины дороги, подорвались пять сирийцев, ехавших на микроавтобусе по шоссе в селение Торба недалеко от провинциального центра Эс-Сувейда. Все они погибли, передает Вести.ру.