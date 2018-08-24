Эксперты установили, с чего начался пожар в "Зимней вишне"

Сильнейший пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове начался со светодиодного светильника, который до этого залила талая вода с крыши. Защитный автомат, который должен был отключить прибор, был неисправен. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ", ссылаясь на результаты экспертизы электрооборудования.

Следствие изучило несколько десятков мешков с обгоревшими плафонами, фрагментами кабелей, проводов и трансформаторов. Так как образцы, представленные на анализ, очень сильно пострадали, точный ответ на вопрос, что повредило провода (пламя пожара или электродуга), дать невозможно. Однако косвенные признаки указали на то самое место, которое считалось очагом возгорания – детский "сухой" бассейн, передает Вести.ру.

Как уточняется, у большей части электрических проводов было занижено сечение в сравнении с расчетным на 10-20 процентов, но их списали на брак. По мнению экспертов, монтаж и подключение осуществлялись случайным образом, а не по проекту.

Пожар в четырехэтажном ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Тогда погибли 60 человек, большинство из них дети. По числу жертв этот пожар – один из крупнейших в России за последнее столетие.

Следствию удалось установить, что в ТРЦ не работала автоматическая пожарная сигнализация, а охранник не включил принудительную систему оповещения о ЧП, напоминает РИА Новости.

Фигурантами уголовного дела стали 11 человек, в том числе собственники и управляющие зданием, охранник, ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, ответственные за пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте ЧП.

Здание "Зимней вишни" снесли. В настоящее время территорию готовят к строительству большого мемориального сквера в память о жертвах пожара