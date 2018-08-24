Лесные пожары подбираются к Берлину

Лесные пожары, бушующие в федеральной земле Бранденбург, в ночь на пятницу, 24 августа, распространились на территорию к юго-западу от столицы Германии, подобравшись к Берлину и Потсдаму. Накануне вечером спасательные службы эвакуировали жителей трех деревень недалеко от Потсдама - свои дома вынуждены были покинуть около 600 человек.

Пожар сказался и на железнодорожном передвижении в регионе. Как сообщила компания Ostdeutsche Eisenbahn ("Восточногерманские железные дороги"), пострадал участок дороги в районе Тельтов-Флеминг в Бранденбурге, в связи с чем движение поездов в этом направлении ограничено, а в ряде районов полностью прекращено. Воздушное сообщение пока не затронуто.

Ранним утром в пятницу дым от пожара чувствовался в большинстве районов Берлина и Потсдама. Городские власти призвали жителей держать окна и двери домов закрытыми и проверить исправность систем вентиляции. По словам представителя столичной пожарной охраны, диспетчерские службы перегружены экстренными вызовами.

Общая площадь пожаров составляет уже 400 гектаров, в тушении задействованы сотни пожарных. Их действия затруднены тем, что леса под Берлином наводнены остатками боеприпасов со времен Второй мировой войны. В районе пожаров уже были зафиксированы несколько взрывов, передает dw.com.

"Иногда пожарные бригады не могут подобраться к источнику огня, поскольку передвигаться приходится только по проложенным лесным дорогам", - говорит представитель пожарной охраны. В этих условиях лесные пожары приходится тушить только с воздуха, и власти региона надеются, что в ближайшие дни пойдет дождь. По прогнозам метеорологов, в пятницу в районе Берлина ожидаются лишь кратковременные осадки на отдельных территориях.

Вместе с тем министр внутренних дел Бранденбурга Карл-Хайнц Шрётер (Karl-Heinz Schröter) выразил осторожный оптимизм, заявив, что "крупные участки пожара" удалось взять под контроль. Если ветер не изменит направление, существует довольно высокая вероятность того, что огонь удастся локализовать, и жители эвакуированных населенных пунктов смогут вернуться домой, добавил Шрётер. Однако в настоящий момент несколько крупных лесных массивов все еще охвачены пламенем, поэтому работы по тушению пожара потребуют как минимум нескольких дней.