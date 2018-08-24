Эксперт IDIS Viitorul: Впервые среднемесячная зарплата превысила 300 евро

Впервые среднемесячная зарплата по экономике превысила 300 евро. Об этом написал экономический эксперт IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ на своей странице в Фейсбуке.

«Номинальный рост заработной платы до 6370 леев в месяц и укрепление курса молдавского лея по отношению к евро на 3,6% в течение одного года сказали свое слово. Уровень 100 евро в месяц мы преодолели во втором квартале 2006 года. Уровень 200 евро в месяц оказался проблематичным. Мы трижды его преодолевали. Кризисы 2007-2009 годов, а затем и 2010 года каждый раз отбрасывали нас назад. Мы окончательно его преодолели во втором квартале 2012 года. Спустя шесть лет, столкнувшись с другими трудностями, мы прошли уровень 300 евро», - написал эксперт.

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