Актер из сериала "Реальные пацаны" признан невиновным по обвинению в махинациях с землей и требует компенсацию в 1 млрд

56-летний предприниматель и актер Армен Бежанян, известный по роли Арменки в сериале "Реальные пацаны", намерен получить от государства компенсацию за моральный ущерб, нанесенный ему несправедливым обвинением в махинациях с землей.

Как сообщает телекомпания "Рифей-Пермь", в непривычной для себя роли преступника Армен Бежанян пробыл полтора года. В итоге Пермский краевой суд оправдал его за отсутствием состава преступления, но как говорится, осадочек остался. Уголовное дело по статье "мошенничество" повлекло за собой массу негативных публикаций в СМИ, нанесло ущерб репутации предпринимателя и актера.

"Я доказал в суде, что в отношении меня незаконно велись следственные действия. Это повлекло массу негативных публикаций СМИ обо мне", - рассказал Армен. По его словам, он хочет, чтобы должностные лица понесли наказание за то, что "творили беззаконие, прикрываясь гербом России". Актер добавил, что позднее с адвокатами подсчитает материальные убытки и предъявит второй иск.

А пока признанный невиновным и получив право требовать компенсацию морального вреда, актер решил воспользоваться этим правом, что называется, в полном объеме - он указал в иске астрономическую для российской юридической практики сумму в один миллиард рублей, отмечает newsru.com.

"Единичка и девять нолей. Но я мог написать полтора миллиарда, три миллиарда, ну дело даже не в сумме. Главное, что люди уже знают, что я не виновен. Ключевое в моих действиях, это довести до людей таким путем о моей невиновности, что я этот суд выиграл", - рассказал Бежанян.

Полученную в случае выигрыша дела сумму, какая бы она была, - он намерен потратить на нужды своего детища - команды КВН. Первое судебное заседание по рассмотрению иска актера состоится в начале октября.

В марте 2018 года мировой суд признал актера виновным в "Покушении на причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере". Ему назначили наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей. Суть обвинения - у Бежаняна в аренде были небольшие участки земли. Сроки договоров аренды продлили, потому что на земле были фундаменты будущих строений (летних домиков, бань). Но строители внесли изменения в проект. Следствие и суд сочли, что Бежанян намеренно обманул администрацию Осинского района и причинил бюджету ущерб в 311 тысяч рублей.