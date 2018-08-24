Российских троллей обвинили в разжигании споров о прививках в США

Российские интернет-тролли и боты распространяли в Twitter противоречивую информацию о пользе и вреде вакцинации, чтобы повысить уровень антагонизма в обществе. К такому выводу пришли сотрудники американского Университета Джорджа Вашингтона и Мэрилендского университета в Колледж-Парке. Об этом говорится в публикации American Journal of Public Health.

Специалисты проанализировали 899 твитов, размещенных в сети микроблогов в период с середины 2014 до конца 2017 года. В сообщениях, критиковавших прививки, содержались спекуляции относительно того, что вакцины вызывают аутизм или содержат опасные дозы ртути. Кроме того, фармацевтические компании обвинялись в заботе о своей прибыли, а не о детях, передает dw.com.

В постах, поддерживающих иммунизацию, отмечалось, что прививки спасают жизни и должны быть обязательными. В этих твитах также содержались оскорбления, вроде: "Глупость не лечится. Пусть умирают от кори, я за #вакцинацию".

Более 250 твитов были снабжены необычным хэштегом #VaccinateUS, обычно не использующемся американскими сообществами, выступающими в поддержку иммунизации. Благодаря этому признаку их удалось идентифицировать как " учетные записи российских троллей, имеющих отношение к Агентству интернет-исследований". Компанию связывают со структурами российского бизнесмена Евгения Пригожина, известного как "повар Путина".

"В то время как боты распространяли вредоносные сведения", а инструменты "информационного загрязнения распространяли сообщения, направленные против прививок", "российские тролли создавали диссонанс", подрывая "общественный консенсус относительно вакцинации", отметили авторы исследования.