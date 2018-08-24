Посетительница аквапарка сломала ключицу: что показали проверки двух ведомств

Отправилась отдохнуть, а попала на операционный стол. В минувшие выходные жительница столицы сломала ключицу, неудачно скатившись с горки в аквапарке. Каково же было ее удивление, когда она узнала, что в месте, где от несчастья никто не застрахован, и ежедневно там проводят время сотни детей - ей не смогли оказать первую помощь. С другой стороны, медработник утверждает, что пострадавшая от помощи отказалась, а инспекторы двух ведомств не нашли никаких нарушений.

Как собщает canal3.md, сразу после несчастья Ангелине вызвали скорую. Аквапарк находится за городом, ехали врачи минут 40. Женщина говорит, что терпеть адскую боль больше не могла, но, чтобы попросить обезбаливающего, медика пришлось разыскивать.

Администратор, и, по совместительству, медсестра аквапарка утверждает, что от предложенной помощи женщина отказалась.

”Она говорила, что сломала ключицу, но мы не могли этого установить, тем более что она хорошо двигалась. Мы вызвали скорую, я попыталась оказать ей первую помощь, но она отказалась”, - рассказала администратор, медсестра аквапарка Михаела Ону.

Расследовать инцидент на место прибыли представители Агентства по защите прав потребителя и инспекторы центра общественного здоровья. Последний сконцентрировался на санитарных нормах, хотя к ним претензий пострадавшая не предъявляла.

”Мы не заметили проблем в том, что касается соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и того, что касается проблем с гигиеной”, - сообщил врач-гигиенист ЦОЗ, Кишинев Тудор Пую.

Глава управления Агентства защиты прав потребителя сослался на закон.

”Закон Республики Молдова не содержит требования, чтобы в таких заведениях обязательно был врач. Это такое же заведение, как и все остальные”, - отметил глава управления Агентства защиты прав потребителя Григорий Кацер.

Но, как оказалось, в других подобных заведениях руководство предпочло держать штатного медработника.

”У нас ежедневно 3-4 запроса оказать медицинскую помощь. Обычно обращаются родители, дети которых ушиблись, оцарапались или их укусило какое нибудь насекомое”, - рассказал медработник столичного бассейна Алексей Анточ.

Ангелина Жулева была прооперирована в понедельник, ее ждет долгая реабилитация.