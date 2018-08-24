Горбатый кит устроил "цунами" для туристов. ВИДЕО

Несколько туристов на Аляске промокли насквозь после встречи с горбатым китом. Он резко выпрыгнул из воды, вызвав мощные брызги, сделал кульбит в воздухе и вновь погрузился на глубину. Видео случившегося было опубликовано на странице портала Daily Mail в Facebook.

Туристы на небольшом прогулочном судне наблюдали, как в стороне от них выпускает фонтан другой кит. Внезапно рядом с лодкой появилось еще одно морское млекопитающее, которое решило показать путешественникам настоящий акробатический трюк, передает 360tv.

Зрелище поразило людей настолько, что они не обратили внимания на мокрую одежду.

Кадры были сняты в заливе Аляска. Здесь любителям дикой природы предлагают водные прогулки, чтобы увидеть китов в естественной среде обитания.