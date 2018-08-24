Павел Филип рассказал о самом неприятном моменте на посту премьера

После февральских выборов демократы будут открыты для сотрудничества с другими политформированиями - заявил в интервью Radio France Internationale România вице-председатель ДПМ, глава кабмина Павел Филип. По его словам, приоритетом властей должно оставаться внедрение положений Соглашения об Ассоциации с ЕС.

"Я всегда говорю, что после выборов наступит новый день, и мы должны знать, что мы собираемся делать, какие приоритеты выставить. Политики должны это понимать, особенно это касается проевропейского лагеря. Я полагаю, что после парламентских выборов крайне важно сформировать проевропейскую коалицию, чтобы завершить начатые реформы, дойти до конца выбранного Молдовой пути", - заявил премьер-министр Павел Филип.

Самым неприятным моментом на посту премьера, признался Павел Филип, был отказ в микрофинасовой помощи со стороны ЕС после объявления выборов мэра Кишинева недействительными. Это решение он называет несправедливым и откровенно политическим.

"Начиная с 2016-го года это был самый большой удар для правительства. Ведь кабмин не может давать указания судьям по телефону. Мне жаль, с моей точки зрения решение в отношении этого финансирования было принято слишком поспешно. И удар это пришелся по большей части на политику, потому что с экономической точки зрения мы справляемся и без этих денег", - сообщил Павел Филип.

Несмотря ни на что, Павел Филип добавил, что возглавляемое им правительство останется верным пути евроинтеграции, и только упорным трудом можно будет добиться повышения благосостояния граждан.