Воскресный протест оппозиции организован ЛДПМ, участвовавшей в хищениях из BEM

Новые подробности о протесте, который запланирован правой оппозицией на воскресенье. Документы, обнародованные TV8, показывают, что истинным организатором акции выступает Либерал-демократическая партия Молдовы, бывший лидер которой был обвинен в причастности к хищениям из банковско-финансовой системы.

Это стало известно после того, как ЛДПМ получила письмо от Главного управления уголовного розыска ГИП, в котором сообщается, что ведется уголовное расследование по делу, возбужденному 21 августа, "на основе разумного подозрения о подготовке массовых беспорядков", пишет kp.md.

Согласно документу, сотрудники правоохранительных органов установили, что некоторые лица размещают видео и сообщения в социальных сетях, призывая к активному участию в массовых беспорядках с применением насилия к гражданам. Они призывают к погромам, поджогам, уничтожению имущества и применению других объектов в качестве оружия, а также к сопротивлению, в том числе вооруженному, правоохранителям. Более того, они готовятся к насильственным действиям во вреия акции, которая состоится 26 августа.

TV8 пишет, что полиция рекомендовала ЛДПМ, которая является организатором протеста, согласно документам, поданным в кишиневскую мэрию от имени Комитета Национального Движения Сопротивления ACUM, назначить координатора акции, создать собственный аппарат для поддержания порядка, устранить агрессивных людей и т. д.

В этом же контексте правоохранители предупредили организаторов о том, что демонстрация должна пройти мирно и в рамках закона. В противном случае виновных привлекут к уголовной или административной ответственности.

Напомним, что Серджиу Унгуряну, один из активных участников акций, организованных ППДП, опубликовал в Фейсбуке несколько видеороликов, показывающих, как протестующие атакуют полицейских, используют флагштоки, чтобы помешать или лишить их дубинок и щитов. Кроме того, он разместил обучающие видеоролики по изготовлению противогазовых масок, как вступать в рукопашный бой и т.д.