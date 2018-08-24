Бык с горящими рогами напал на девушку во время выступления в Испании

Бык напал на женщину в городке Сумакарсер в испанской Валенсии во время проведения фестиваля Toro embalado (бык с шарами). Об этом сообщил The Sun.

Во время городского праздника в Валенсии местные жители проводили мероприятие Toro embalado. Популярное у испанцев представление проводят ночью. На рога быка одевают деревянные шарики, которые поджигают. После чего животное выпускают на арену, передает 360tv.

Как правило, зрители наблюдают из-за металлических бортов. Однако в этот раз на арене оказались люди. Молодая девушка решила сфотографировать выступление быка. Животное позировать не стало, оно набросилось на зрительницу и подкинуло в воздух.

Девушке сильно повезло, что животное оставило ее и не стало терзать. Несколько человек бросились ей на помощь и вытащили жертву.

Девушку осмотрели медики, после чего ее доставили в больницу. Ей провели интенсивную терапию. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное.