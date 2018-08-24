Windows 95 стала доступна в виде приложения на современных платформах

Разработчик Феликс Райзенберг решил возвратить людей в 90-e. Он перенес старую ОС Windows 95 в современное приложение. Она работает на платформах macOS, Windows и Linux. Об этом сообщил онлайн-журнал "Игромания".

На веб-сервисе Github опубликован исходный код приложения и инструкция по его запуску. Программист отметил, что пользователи смогут познакомиться почти со всеми программами Windows 95. Работают Wordpad, MS Paint, Minesweeper и функция дозвона, передает 360tv.

Браузер Internet Explоrеr не может загружать страницы. Скорее всего, он не адаптирован к новым веб-стандартам.

Приложение весит 129 МБ, оно занимает примерно 200 МБ оперативной памяти. Полезность этой программы не очень высока. Однако тем, кто захочет поностальгировать по старым-добрым временам, Windows 95 понравится.