"Когда мир услышал трагические новости". Нажимающий на красную кнопку Агутин стал символом сочувствия

Иностранцы по-своему расценили российский мем с изображением Леонида Агутина, готовящегося нажать на красную кнопку на шоу «Голос». Российский певец стал символом трагедии. Его изображение появилось на американском портале Reddit.

Подпись к картинке гласит: "Когда мир услышал трагические новости", а красная кнопка подписана буквой "F". В англоязычном сегменте интернета это универсальное выражение сочувствия.

Иностранцы расценили мем как выражение сострадания и начали оставлять его в комментариях к сообщениям о смертях и других трагических событиях, передает 360tv.

Изначально изображение Агутина, нажимающего на красную кнопку, появилось в российском сегменте интернета в 2017 году как своеобразный символ принятия "сложных" решений.