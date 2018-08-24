Американке дали пять лет за передачу СМИ секретной информации о России

Федеральный суд штата Джорджия приговорил в четверг, 23 августа, бывшую сотрудницу компании-подрядчика Агентства национальной безопасности (АНБ) США к 63 месяцам тюремного заключения за разглашение строго секретной информации.

Ныне 26-летняя Реалити Уиннер была арестована в июне 2017 года спустя несколько часов после публикации на сайте издания Intercept, специализирующегося на проблемах национальной безопасности, документов о предположительном вмешательстве российских хакеров в президентские выборы 2016 года.

Эти материалы, имевшие гриф "сверхсекретно" и находившиеся на объекте АНБ в Джорджии, Уиннер скопировала, а затем передала журналистам.

Ей грозило до 10 лет тюрьмы, однако обвиняемая пошла на сделку со следствием, полностью признав свою вину и согласившись на пятилетний срок. Тем не менее, и при этой "мягкости" судей речь идет о самом жестком в истории США приговоре за преступление, связанное с передачей секретной информации СМИ, передает dw.com.