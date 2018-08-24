За продажу талонов на питание будут штрафовать на 5 тысяч леев

Лица, допускающие нарушения законодательства о талонах на питание, будут наказаны в соответствии с Кодексом о правонарушениях. Соответствующий закон опубликован сегодня в "Официальном мониторе Республики Молдова".

Согласно закону, продажа или передача талонов на питание физическими лицами другим лицам будет наказываться штрафом в размере до пяти тысяч леев, передает Молдпрес.

В то же время торговые единицы, которые будут продавать за талоны табачные изделия, алкогольные напитки или другую продукцию, кроме продуктов питания, установленных законом, будут оштрафованы на сумму до 15 000 леев.

Штрафы будут еще выше для работодателей, которые снижают расчетную заработную плату получателям талонов, предусмотренную трудовыми договорами. В этом случае штраф составит до 50 000 леев.

Стоимость одного талона на питание составляет 45 леев. Они могут быть выпущены как на бумаге, так и в электронном виде.