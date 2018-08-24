Молдова – лидер по росту объема грузоперевозок среди стран СНГ

Молдова является лидером среди стран СНГ по росту объема грузоперевозок среди стран СНГ по итогам первого полугодия. По данным Межгосударственного статистического комитета СНГ, с января по июнь 2018 года, молдавские предприятия перевезли продукции на 14,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Казахстане рост грузоперевозок составил 5,2%, в Узбекистане – 4,5%, в Кыргызстане – 3, 5 %, в России- 2,4%, в Азербайджане – 2,1%. Скромный рост в данной области наблюдается в Таджикистане – 1%, а также в Туркменистане- 0,4%. В Украине за отчетный период зафиксирован спад на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, пишет kp.md.

Национальное бюро статистики предоставило более подробную информацию о молдавских грузоперевозках. Так, только в июле 2018 года предприятия, специализирующиеся на железнодорожных, автомобильных, речных и воздушных транспортных перевозках, перевезли 1,9 млн тонн товаров, что на 16,3% больше, чем в предыдущем месяце и на 17,2% - по сравнению с июлем 2017 года.

Всего, в январе-июле 2018 года предприятия перевезли более 10 млн. тонн, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2017 года.