"Дети независимости" смогут бесплатно отправиться в путешествие в Яссы на поезде

Граждане, родившиеся 27 августа 1991 года, в день провозглашения независимости Республики Молдова, смогут бесплатно поехать на поезде в Яссы.

Как сообщили представители ГП "Железная дорога Молдовы", акция будет действовать только в понедельник, 27 августа. Таким образом, "дети независимости" могут совершить бесплатную поездку из Кишинева в Яссы и обратно, а в пути их будут ждать сюрпризы.

Чтобы воспользоваться этим предложением, родившиеся 27 августа 1991 года граждане должны явиться с удостоверением личности в Управление "ЖДМ" (Кишинев, ул. В. Пыркэлаба 48) и забрать билет, передает Молдпрес.

Кроме того, с сегодняшнего дня билеты на поезд до Ясс подешевели. Так, билет в вагон третьего класса стоит 90 леев, что на 42 лея меньше. Для пассажиров второго класса стоимость билет составляет 100 леев против 148 ранее. Те, кто хочет совершить поездку в вагоне повышенной комфортности, должны заплатить 130 леев.

Поезд «Кишинев-Сокола» (Яссы) курсирует три раза в неделю, по пятницам, субботам и воскресеньям, а не в два раза, как прежде.