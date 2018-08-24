Три ложки растворимого кофе убили двухмесячную девочку в Удмуртии

В Удмуртии двухмесячная малышка скончалась от отравления кофеином. Как сообщает региональное управление СКР, девочка умерла от трёх ложек растворимого кофе, которым её накормила трёхлетняя сестра.

ЧП произошло, когда мама вышла в огород, оставив двух дочек одних дома. Она строго наказала старшей, что если младшая заплачет, то нужно её позвать. Однако, когда малышка пустилась в слезы, старшая решила сама её успокоить, пишет life.ru.

Она положила ей в рот печенье и всыпала три ложки растворимого кофе. От кофеина девочка скончалась практически сразу, так как, когда мама зашла домой, двухмесячная дочка была уже мертва.

Была проведена экспертиза, по итогу которой СК не стал возбуждать уголовное дело.