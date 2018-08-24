Дочь Стива Джобса заявила, что напишет реальную биографию отца

Дочь Стива Джобса Лиза Бреннан-Джобс рассказала в интервью The New York Times, что со скепсисом относится к официальной биографии отца. Во многом поэтому известная журналистка решила написать свою книгу.

По словам Бреннан-Джобс, она не доверяет официальному биографу отца Уолтеру Айзексону и ни разу не читала его книгу "Стив Джобс". "Я никогда не читала биографию, сам Уолтер ни разу не общался со мной", — рассказала женщина репортёру NYT. По её словам, во многом по причине того, что история отца была недосказанной, Бреннан-Джобс решила написать собственную книгу, передает life.ru.

Журналистка не рассказала, почему относится с недоверием к известному писателю, но отметила, что не хочет оставаться в стороне от большой истории. Мемуары Лизы Бреннан-Джобс выйдут в сентябре. Ранее дочь предпринимателя опубликовала главу будущей книги под названием "Расти как Джобс".

Лиза Бреннан-Джобс является внебрачной дочерью основателя Apple. Стив Джобс долгое время отрицал родство с Лизой, как и тот факт, что назвал один из компьютеров Apple в её честь. Спустя годы предприниматель признал дочь, поселил Лизу со своей семьёй и оплачивал её обучение в Гарвардском университете.