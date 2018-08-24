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Sony Music призналась, что песни для посмертного альбома Майкла Джексона спел другой вокалист
// фото: Известия
15:58, 24 Aug 2018
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Компания Sony Music, выпускающая альбомы Майкла Джексона, в ходе судебного процесса признала, что в нескольких песнях с посмертного альбома певца «Michael» звучит вокал не самого Джексона, а другого человека.

Альбом «Michael» был выпущен в 2010 году, через полтора года после смерти певца. За полгода до его выхода в прессе начали появляться сообщения о существовании 12 почти готовых треков, которые якобы были записаны осенью 2007 года в доме продюсера Эдди Каскио. Три из них — «Monster», «Keep Your Head Up» и «Breaking News» — в итоге попали на пластинку.

Еще до выхода альбома члены семьи Джексона, присутствовавшие при работе над пластинкой, стали публично выражать сомнение в том, что вокал на треках Каскио действительно принадлежит Майклу. Из-за этого Sony Music и The Jackson Estate, управляющая творческим наследием Джексона, объявили о проведении расследований. По их итогам накануне выхода «Breaking News» в качестве предваряющего альбом сингла было объявлено, что вокал на треках — подлинный.

После выхода альбома, однако, сомнения фанатов в подлинности вокала на трех треках лишь усилились — поклонники певца даже вычислили предполагаемого исполнителя, им оказался Rʼn'B-певец Джейсон Малаки. В 2013 году на своей странице в фейсбуке он косвенно признал участие в записи, но позже удалил пост и заявил, что страницу взломали. Косвенным подтверждением подмены вокала фанаты также посчитали извинения продюсера Тедди Рили, который в том же 2013 году назвал свое участие в работе над пластинкой ошибкой (он продюсировал две из трех спорных песен), передает meduza.io.

В 2014 году поклонница Джексона Вера Серова подала иск против Sony Music и The Jackson Estate, обвинив компании в мошенничестве и нарушении законов о защите прав потребителей. Как отмечалось в иске, Серова купила альбом «Michael», рассчитывая, что на нем будут песни в исполнении Джексона, однако ей показалось, что это не так, а затем ее подозрения были подтверждены мнением нанятого ей независимого эксперта.

Ответчики публично настаивали на том, что в любом случае — чей бы голос ни звучал на записи — они как правообладатели могут выпускать песни под «брендом» Майкла Джексона. 23 августа 2018 года издание KarenCivil получило в свое распоряжение копии материалов дела — как следовало из них, в ходе процесса Sony Music признала, что «Monster», «Keep Your Head Up» и «Breaking News» действительно спеты другим человеком.

Решение по судебному иску пока не принято. Как пишет Vibe, не исключено, что Sony Music и The Jackson Estate может грозить уголовное разбирательство.




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