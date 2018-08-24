В Сети появилось жуткое видео, где отражение в зеркале опережает действия малыша

Пользовательница из Сан-Антонио, Техас, выложила в Twitter загадочное и пугающее видео. В коротком ролике её сын корчит рожи перед зеркалом, и отражению это занятие надоедает быстрее, чем самому ребёнку.

На кадрах видно, как отражение мальчика разворачивается и уходит на несколько мгновений раньше, чем его "хозяин", пишет life.ru.

Видео было просмотрено больше трёх миллионов раз и вызвало бурное обсуждение — пользователи оставили под ним больше полутора тысяч комментариев. А заодно отметили, что мальчик и его отражение даже моргают несинхронно.

"Если его глаза закрыты, в зеркале они тоже должны быть закрыты. Я никогда не слышал о зеркале с задержкой в ​​0,5 секунды" - прокомментировал один из пользователей сети.

Некоторые комментаторы сразу предложили радикальное решение загадочной проблемы.

"Это какое-то колдовство! Сожгите дом, уничтожьте зеркало и заприте этого ребёнка"

Другие попросили мать не волноваться — происходящее совершенно нормально.

"Все знают, что зеркальные изображения из другого измерения, они могут делать то, что хотят"

Впрочем, по мнению автора видео и большинства адекватных пользователей, пугающая иллюзия возникла из-за того, что зеркало находится под углом к точке съёмки.