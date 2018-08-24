Биометрическая система сравнения лиц, установленная в вашингтонском аэропорту имени Даллеса, помогла задержать 26-летнего мужчину, который пытался проехать на территорию США под чужим паспортом.
Нарушителя, использовавшего паспорт гражданина Франции, задержали 22 августа, когда он прилетел из Сан-Паулу. Во время первого контроля офицер пограничной службы использовал систему распознавания лиц, которую установили за три дня до этого. В ходе проверки выяснилось, что лицо человека не соответствует фотографии в паспорте.
Направив мужчину на дополнительный контроль, пограничники заметили, что тот начал заметно нервничать. Во время обыска в его обуви нашли идентификационную карту на имя гражданина Республики Конго, передает meduza.io.
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