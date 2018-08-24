В Одессе задержали иностранца, отправлявшего украинок в сексуальное рабство

Правоохранители задержали в одном из международных аэропортов иностранца, при попытке вывезти двух украинок в Китай для сексуальной эксплуатации. Об этом в пятницу, 24 августа, сообщили в пресс-службе полиции.

Отмечается, что иностранец подыскивал женщин, которые находились в трудном материальном положении, и предлагал им высокооплачиваемую работу в Китае с заработной платой около 12 тысяч долларов США в месяц с хорошими условиями труда и бесплатными питанием и проживанием. Чтобы войти в доверие к гражданок, злоумышленник оплачивал расходы на оформление необходимых документов для выезда за границу и проездных документов, с условиями, затем эти затраты будут отчислены из зарплаты, пишет Корреспондент.

По данному факту начато уголовное производство по статье о торговле людьми. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.