Родила и оставила за гаражами. В Омске мать, бросившую младенца, отдали под суд

В Омске завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летней местной жительницы, которая зверским образом решила избавиться от нежеланного ребёнка.

В июне текущего года обвиняемая родила девочку в безлюдном месте по улице Чайковского — за гаражами. После этого она, как и планировала, завернула новорождённую в тряпку и оставила под забором, рассчитывая, что та умрёт от голода, пишет life.ru.

Следователи уверены, что женщина желала смерти своему ребёнку. Именно поэтому она оставила младенца там, где его никто не мог найти.

Но девочке несказанно повезло. К сдавленному писку прислушался случайный прохожий. Зайдя за гаражи, он обнаружил сверток с младенцем и немедленно вызвал скорую помощь, сейчас здоровью малютки ничего не угрожает.

А вот её маме было предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). Ей может грозить лишение свободы сроком до одного года.