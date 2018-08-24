Ученые определили один из самых вредных продуктов

Кокосовое масло — один из самых вредных продуктов, следует из лекции, которую прочитала директор Института профилактики и эпидемиологии онкологических заболеваний Фрайбургского университета и профессор Гарварда Карин Михелс.

В своем докладе профессор назвала кокосовое масло "чистым ядом" и "одним из худших продуктов, которые вы можете съесть", пишет Business Insider.

Лекция под названием «Кокосовое масло и другие пищевые ошибки» с 10 июля набрала более 1,1 млн просмотров в YouTube.

Издание отмечает, что не существует исследований, доказывающих пользу от употребления кокосового масла. В то же время, по словам Михелс, оно опаснее сала, потому что почти полностью состоит из насыщенных жирных кислот, которые могут закупорить коронарные артерии.

В качестве альтернативы специалисты рекомендуют использовать оливковое или рапсовое масло.

Эпидемиолог не одинока в своем неприятии кокосового масла. В 2017 году представители Американской ассоциации сердца (AHA) в своем докладе рекомендовали избегать употребления кокосового масла в еде.

В то же время врачи, ученые и диетологи не могут прийти к консенсусу в вопросе о влиянии насыщенных жиров на здоровье человека. Регулярно появляются исследования, указывающие на их полезные свойства, пишет Известия.ru.

